Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag in Grün

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 110,15 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 111,11 USD zu. Bei 111,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 328.433 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,16 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 82,23 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 137,78 USD je Nike-Aktie aus.

Nike ließ sich am 22.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,87 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 12.390,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.871,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Nike-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.06.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 27.06.2024 werfen.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

