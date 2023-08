Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 102,32 USD.

Die Nike-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 102,32 USD. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,97 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 257.929 Nike-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,27 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 82,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 19,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 137,56 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 30.06.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.825,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Nike-Bilanz für Q1 2024 wird am 26.09.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,74 USD je Nike-Aktie.

