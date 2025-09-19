Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagabend mit positiven Vorzeichen
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Nike. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 71,95 USD zu.
Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 71,95 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 72,48 USD. Bei 70,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 854.333 Stück.
Bei 90,62 USD markierte der Titel am 27.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Mit Abgaben von 27,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,57 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,88 USD für die Nike-Aktie.
Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,66 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
