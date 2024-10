Blick auf Aktienkurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag fester

22.10.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 81,75 USD.

Das Papier von Nike legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 81,75 USD. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,97 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 131.432 Stück. Bei 123,39 USD markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 50,94 Prozent Luft nach oben. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 70,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,26 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,47 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,38 USD aus. Nike veröffentlichte am 01.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,26 Prozent auf 11,61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Die Nike-Bilanz für Q2 2025 wird am 19.12.2024 erwartet. Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,75 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags auf grünem Terrain Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com