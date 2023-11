Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Kurs der Nike

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 97,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 97,70 EUR zu. Die Nike-Aktie legte bis auf 98,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 97,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 7.101 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 16.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,72 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,16 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,86 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,50 USD.

Am 28.09.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12.939,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,99 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,72 USD je Aktie.

