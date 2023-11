Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Nike-Kurs

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 106,53 USD nach oben.

Um 22:15 Uhr sprang die Nike-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 106,53 USD zu. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,69 USD aus. Bei 106,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.499 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 131,05 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,02 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 89,02 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,44 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,50 USD je Nike-Aktie aus.

Am 28.09.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,93 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.939,00 USD – ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12.687,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.12.2023 terminiert.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

