Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag im Keller

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 10,6 Prozent auf 109,60 USD ab.

Die Nike-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 10,6 Prozent auf 109,60 USD abwärts. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,46 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 108,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 1.829.841 Stück.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,75 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD ab. Abschläge von 19,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,20 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike ließ sich am 28.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.939,00 USD – das entspricht einem Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

