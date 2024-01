Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Nike im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Nike. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nike-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 92,34 EUR.

Die Nike-Aktie wies um 12:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 92,34 EUR. Die Nike-Aktie legte bis auf 92,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 92,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,01 EUR. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.771 Stück gehandelt.

Am 21.03.2023 markierte das Papier bei 121,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 24,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2023 Kursverluste bis auf 84,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,90 USD.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.388,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,61 USD je Nike-Aktie.

