Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 101,44 USD.

Das Papier von Nike konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 101,44 USD. Bei 102,12 USD erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 101,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 197.177 Nike-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 131,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Abschläge von 12,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,90 USD.

Am 21.12.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,85 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.388,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.03.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

