Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Freitagvormittag

Die Aktie von Nike gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 105,08 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 105,08 USD zu. Die Nike-Aktie legte bis auf 105,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,40 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 22.473 Nike-Aktien.

Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,62 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,40 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,02 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 15,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2023 mit 1,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,42 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,90 USD für die Nike-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.12.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent auf 13.388,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

