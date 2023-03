Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 122,65 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 122,73 USD zu. Bei 120,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 317.588 Nike-Aktien gehandelt.

Bei 139,86 USD markierte der Titel am 31.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 82,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,80 USD.

Am 21.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,87 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.390,00 USD – ein Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 10.871,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nike am 29.06.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,22 USD je Nike-Aktie.

