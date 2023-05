Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Nike 102,44 EUR

Die Nike-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 110,16 USD abwärts. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 110,15 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,67 USD. Bisher wurden via AMEX 49.988 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 131,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. 18,96 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,27 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 25,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,80 USD aus.

Am 21.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,87 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 12.390,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.871,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.06.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

