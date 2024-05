Aktie im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

23.05.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 92,00 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 92,00 USD ab. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 91,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 92,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 254.795 Nike-Aktien umgesetzt. Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 123,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (88,68 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,43 USD belaufen. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 118,22 USD. Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.03.2024. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 12,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Am 27.06.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus Optimismus in New York: Dow Jones liegt am Montagmittag im Plus Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 5 Jahren verdient

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com