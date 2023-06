Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Nike 100,12 EUR

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 109,11 USD. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 107,31 USD. Bei 107,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321.796 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,25 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Bei einem Wert von 82,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 32,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 137,78 USD je Nike-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 22.03.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,87 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 12.390,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 10.871,00 USD umgesetzt.

Am 29.06.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 27.06.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,24 USD je Aktie belaufen.

