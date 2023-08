Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zieht am Mittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 94,19 EUR.

Um 12:02 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 94,19 EUR nach oben. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,59 EUR zu. Bei 93,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 2.338 Stück.

Bei 121,76 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 29,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,56 USD.

Nike gewährte am 30.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,90 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.825,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.234,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,74 USD je Nike-Aktie.

