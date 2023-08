Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Mittwochnachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 98,16 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 98,16 USD ab. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,96 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,12 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 804.533 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,25 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 82,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,56 USD.

Am 30.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,90 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,83 Prozent auf 12.825,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nike am 26.09.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,74 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

