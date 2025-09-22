Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag freundlich

Nike im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 72,29 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 72,29 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 72,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 241.057 Nike-Aktien.

Bei einem Wert von 90,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 20,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Abschläge von 27,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 83,88 USD.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,99 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12,62 Mrd. USD umgesetzt.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,66 USD je Aktie.

