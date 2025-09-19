DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
Blick auf Aktienkurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verbilligt sich am Dienstagabend

23.09.25 20:24 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verbilligt sich am Dienstagabend

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 70,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
60,15 EUR -0,98 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 70,99 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,97 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,60 USD. Bisher wurden heute 729.566 Nike-Aktien gehandelt.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD an. 27,65 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 26,36 Prozent sinken.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,88 USD.

Am 26.06.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 11,12 Mrd. USD, gegenüber 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,91 Prozent präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,66 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

