Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von Nike gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nike gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 95,99 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:58 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 95,99 EUR ab. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 95,81 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,50 EUR. Bisher wurden heute 3.986 Nike-Aktien gehandelt.

Bei 121,76 EUR markierte der Titel am 21.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 21,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,38 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 28.09.2023. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12.939,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,99 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr eingefahren

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert am Dienstagnachmittag im Minus