Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 98,78 EUR.

Die Nike-Aktie musste um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 98,78 EUR. Die Nike-Aktie sank bis auf 98,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.735 Nike-Aktien.

Am 21.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 18,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,06 EUR am 25.09.2023. Mit einem Kursverlust von 14,90 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 131,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 28.09.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent auf 12.939,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.687,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.12.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 19.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nike.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

