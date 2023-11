Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nike-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 99,08 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nike-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 15:50 Uhr bei 99,08 EUR. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 99,23 EUR. Die Nike-Aktie sank bis auf 98,64 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,64 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.931 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,76 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,89 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2023 auf bis zu 84,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,50 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike gewährte am 28.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.939,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.687,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.12.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 19.12.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

