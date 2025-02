Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike steigt am Montagnachmittag stark

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,6 Prozent auf 80,82 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 80,82 USD nach oben. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,87 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 78,91 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 776.826 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 31,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 68,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 15,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,46 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,75 USD.

Am 19.12.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,53 Prozent auf 12,38 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nike am 20.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 19.03.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 2,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Freitagshandel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 5 Jahren verloren

Gewinne in New York: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus