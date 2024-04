Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

So entwickelt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 94,46 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Bei 94,66 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,12 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 300.692 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2023 auf bis zu 128,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,68 USD am 29.09.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,43 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 118,22 USD.

Am 21.03.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,39 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,43 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 27.06.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

