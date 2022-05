Nike Aktie News: Nike behauptet sich am Dienstagvormittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nike-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 24.05.2022 09:22:00 Uhr bei 100,82 EUR. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,96 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 100,82 EUR. Bei 100,96 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 89 Nike-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 156,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 35,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,70 EUR. Dieser Wert wurde am 23.05.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 1,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,43 USD an.

Am 21.03.2022 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 10.871,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.357,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,96 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.06.2022 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

