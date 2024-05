Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 92,04 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 92,04 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 92,20 USD. Bei 91,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 176.950 Nike-Aktien.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 3,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,22 USD an.

Am 21.03.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent auf 12,44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.06.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

