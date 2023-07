Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Nike zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 109,31 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 109,31 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,54 USD aus. Mit einem Wert von 110,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 242.972 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,23 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,77 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,56 USD an.

Am 29.06.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.825,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.234,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Nike-Investition eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nike-Investment eingefahren

Hot Stocks heute: DAX bleibt schwach, update Kursziele - Nike verkauft wieder im Einzelhandel