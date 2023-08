Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nike zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die Nike-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 98,71 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Nike-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 98,71 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,98 USD an. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 98,35 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 98,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 283.436 Nike-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 131,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 32,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 82,23 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je Nike-Aktie an.

Nike gewährte am 30.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,90 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.825,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.09.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 USD je Nike-Aktie belaufen.

