Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagmittag stabil

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nike zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nike-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 98,92 EUR.

Die Nike-Aktie bewegte sich um 11:56 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 98,92 EUR. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,21 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 98,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.242 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. 23,09 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2023 bei 84,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,02 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 131,50 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 28.09.2023. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.939,00 USD – ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12.687,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Nike-Bilanz für Q2 2024 wird am 21.12.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 19.12.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,72 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

