Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Nike

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 107,73 USD.

Die Nike-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 107,73 USD. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,41 USD nach. Bei 107,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 152.925 Nike-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 131,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. 21,83 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 17,68 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,50 USD.

Nike gewährte am 28.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.939,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12.687,00 USD eingefahren.

Die Nike-Bilanz für Q2 2024 wird am 21.12.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Nike-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 19.12.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,72 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert letztendlich

Zuversicht in New York: Dow Jones mittags mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen