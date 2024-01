Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nike zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Nike-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 92,66 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:03 Uhr die Nike-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 92,66 EUR. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,89 EUR aus. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,20 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 92,89 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.768 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2023 auf bis zu 84,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 127,90 USD an.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.388,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Nike wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

