Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verliert am Vormittag

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nike-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 100,75 USD.

Die Nike-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 100,75 USD. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,70 USD nach. Bei 101,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via AMEX 12.489 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 131,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 30,08 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,02 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,64 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 127,90 USD an.

Nike veröffentlichte am 21.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 13.388,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 13.315,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,61 USD fest.

