Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 93,18 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 93,18 USD. Bei 92,78 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,07 USD. Bisher wurden via New York 661.052 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,66 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,08 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Mit Abgaben von 4,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,43 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 118,89 USD an.

Am 21.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.429,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12.390,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.06.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,69 USD je Nike-Aktie.

