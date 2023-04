Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Nike 114,40 EUR

Das Papier von Nike befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 114,52 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 114,28 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 114,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.508 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,01 EUR ab. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 36,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 137,80 USD.

Die Zahlen des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.03.2023. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.390,00 USD im Vergleich zu 10.871,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nike am 29.06.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,23 USD je Aktie.

