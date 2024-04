Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 92,77 USD nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 92,77 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,76 USD ab. Bei 93,93 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 168.989 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 128,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 88,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 4,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 USD aus. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 118,22 USD.

Nike ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 12,43 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,39 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.06.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,70 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Minuszeichen in New York: Das macht der Dow Jones mittags

Streit zwischen adidas und Nike geht ans Gericht - Aktionäre reagieren gelassen