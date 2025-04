Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag verlustreich

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 57,10 USD abwärts.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 57,10 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 57,10 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 58,21 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 405.838 Nike-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,04 USD. Dieser Kurs wurde am 25.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 71,70 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 8,44 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2024 mit 1,45 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,48 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,25 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 20.03.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 11,29 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12,44 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.06.2025 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

