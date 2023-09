Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 90,84 USD abwärts.

Das Papier von Nike gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 90,84 USD abwärts. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,63 USD nach. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,26 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 20.651 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,05 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 82,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 9,43 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 29.06.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.234,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.825,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,70 USD je Aktie belaufen.

