Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 11,9 Prozent im Minus bei 98,03 EUR.

Die Nike-Aktie wies um 21:59 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 11,9 Prozent auf 98,03 EUR abwärts. Die Nike-Aktie sank bis auf 96,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141.950 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 121,76 EUR markierte der Titel am 21.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 24,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2023 bei 84,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 14,25 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,20 USD je Nike-Aktie an.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.388,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

