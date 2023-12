Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Nachmittag deutlich nach

Nike im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 11,9 Prozent bei 98,03 EUR.

Die Aktie notierte um 21:59 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 11,9 Prozent auf 98,03 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 96,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.950 Nike-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,76 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 24,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2023 bei 84,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 129,20 USD.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,85 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 13.388,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.315,00 USD umgesetzt.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

