Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag massiv unter Druck

Die Aktie von Nike gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 11,9 Prozent auf 98,03 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 21:59 Uhr in der Tradegate-Sitzung 11,9 Prozent auf 98,03 EUR. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,67 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 98,49 EUR. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 141.950 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 24,21 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2023 Kursverluste bis auf 84,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 16,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,20 USD.

Am 21.12.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent auf 13.388,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.03.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,63 USD je Aktie.

