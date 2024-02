Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag leichter

Nike im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 97,35 EUR abwärts.

Der Nike-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:58 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 97,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 97,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.969 Nike-Aktien.

Bei 121,76 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,07 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 84,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 13,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,32 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,42 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 127,90 USD.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 13.388,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 13.315,00 USD umgesetzt.

Am 21.03.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,60 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

