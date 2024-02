Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So bewegt sich Nike

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 105,93 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 105,93 USD zu. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 106,09 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,41 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165.156 Nike-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,66 USD. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 21,46 Prozent zulegen. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 19,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,42 USD aus. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 127,90 USD.

Am 21.12.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.388,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.315,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,60 USD je Aktie belaufen.

