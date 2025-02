Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike stabilisiert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nike-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 81,64 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 81,64 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 82,31 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 81,48 USD. Mit einem Wert von 82,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 476.012 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,54 USD an. 29,27 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 68,62 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 18,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,46 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 85,75 USD angegeben.

Nike veröffentlichte am 19.12.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12,38 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 13,39 Mrd. USD umsetzen können.

Am 20.03.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 19.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,08 USD je Aktie belaufen.

