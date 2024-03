Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,25 USD ab.

Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 93,25 USD abwärts. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 92,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,82 USD. Bisher wurden via New York 499.879 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,66 USD) erklomm das Papier am 02.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2023 Kursverluste bis auf 88,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,43 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,32 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 118,89 USD.

Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.03.2024. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,31 Prozent auf 12.429,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.390,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.06.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,69 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

