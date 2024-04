Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 95,09 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 95,09 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,25 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,72 USD. Zuletzt wechselten via New York 209.082 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,66 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,30 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 88,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,43 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 118,22 USD.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.03.2024. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,43 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.06.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,70 USD fest.

