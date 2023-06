Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 100,00 EUR ab.

Die Nike-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 100,00 EUR abwärts. Die Nike-Aktie sank bis auf 100,00 EUR. Bei 100,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.796 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 17,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,01 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 137,78 USD.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 22.03.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.390,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.871,00 USD umgesetzt worden waren.

Nike wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.06.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 27.06.2024 dürfte Nike die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,24 USD im Jahr 2023 aus.

