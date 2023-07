Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag in Rot

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 97,81 EUR ab.

Um 11:58 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 97,81 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 97,56 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 98,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.122 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,49 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 14,11 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,56 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 29.06.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,90 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.825,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.09.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

