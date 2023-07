Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nike-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 108,35 USD.

Die Nike-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 108,35 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,96 USD an. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 108,12 USD. Bei 108,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 185.015 Nike-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,14 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,23 USD ab. Abschläge von 24,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,56 USD für die Nike-Aktie.

Am 29.06.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.825,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.234,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Nike am 26.09.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,74 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

