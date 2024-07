Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 72,54 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 72,54 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 72,57 USD. Bei 72,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 313.160 Nike-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,39 USD) erklomm das Papier am 21.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 70,91 USD fiel das Papier am 25.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,25 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,49 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 98,56 USD.

Am 27.06.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 12,61 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,81 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nike am 24.09.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,15 USD je Aktie aus.

