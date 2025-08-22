Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 78,63 USD.
Um 20:08 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 78,63 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 78,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 79,02 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 347.167 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 33,51 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,22 USD an.
Am 26.06.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.2025
|Nike Halten
|DZ BANK
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
