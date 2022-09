Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Montagmittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Nike-Papiere um 12:22 Uhr 0,2 Prozent. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,32 EUR an. Bei 100,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 678 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 157,62 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 36,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,50 USD.

Am 27.06.2022 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.234,00 USD – eine Minderung von 0,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.248,00 USD eingefahren.

Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 29.09.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,65 USD je Nike-Aktie.

